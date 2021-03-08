Також медики заявили про безпечність зустрічей у закритих приміщеннях вакцинованих осіб із невакцинованими, якщо останні не входять до групи ризику.

Центр із контролю та запобігання хвороб США (CDC) оприлюднив нові рекомендації, згідно з якими повністю вакциновані люди можуть збиратись разом у закритих приміщеннях невеликими групами без додаткових заходів безпеки.

Читайте такожУ Німеччині послабили карантинні обмеженняПро це повідомляє «Голос Америки».

Також медики заявили про безпечність зустрічей у закритих приміщеннях вакцинованих осіб із невакцинованими, якщо останні не входять до групи ризику.

Йдеться про скасування масок та соціальної дистанції для дітей та онуків, які бажають провідати вакцинованих дідусів та бабусь.

Водночас, у CDC не виключили можливість, що навіть після щеплення можна бути носієм коронавірусу без видимих симптомів. Тому медики рекомендують і надалі носити маски та дотримуватись соціальної дистанції у громадських місцях навіть тим, хто вже вакцинувався.

Раніше губернатори двох американських штатів, Техасу та Міссісіпі, скасували вимогу носити маски і повністю зняли обмеження на роботу бізнесу. Однак у CDC розкритикували таке рішення і заявили, що це може знівелювати всі зусилля у стримуванні розповсюджування коронавірусу в країні.

У США понад 50 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини, а близько 30 млн осіб уже провакциновані двома дозами. Щодня в країні вакцинують два мільйона людей щодня.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Джо Байден заявляв, що до кінця травня в країні буде достатньо вакцин, щоб зробити щеплення кожній дорослій людині.

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Автор: Тамара Отовська