Препарат можна використовувати для осіб старше 18 років та зберігати у звичайному холодильнику.

У Сполучених Штатах Америки зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

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Вакцина Johnson & Johnson стала третьою дозволеною до застосування в США вакциною від коронавірусу, після Moderna та BioNTech/Pfizer.

Препарат можна використовувати для осіб віком від 18 років.

Вакцина Johnson & Johnson: що про неї відомо

26 лютого консультативна група Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) проаналізувала результати тестів вакцини і рекомендувала її до використання для людей у віці 18 років і старших, оскільки переваги використання вакцини переважують ризики.

На відміну від дводозових вакцин, розроблених компаніями Pfizer і Moderna, вакцина Johnson & Johnson має лише один компонент, її можна зберігати в звичайному холодильнику, тому її буде легше поширювати.

Тести, в яких взяли участь 44 тисячі людей, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%: у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%. Однак експерти закликають не надавати цьому дуже великої уваги, оскільки тести Pfizer і Moderna були проведені до появи «бразильського», «південноафриканського» і «британського» штамів коронавірусу, а тести Johnson & Johnson - тоді, коли ці штами набули широкого поширення.

Компанія Johnson & Johnson повідомила, що готова негайно почати поставки вакцини після отримання дозволу на її застосування і що здатна надати 20 млн доз до кінця березня.

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Автор: Юлія Янкевич