Згідно з даними журналістів, в середньому вводять майже по 8 мільйонів доз щодня.

З початку вакцинації проти COVID-19 у світі ввели 304,2 мільйона доз вакцини в 114 країнах.

Читайте такожЩеплення проти COVID-19 наразі є найефективнішим методом захистуПро це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними журналістів, в середньому вводять 7,93 мільйона доз щодоби.

Лідером за кількістю введених вакцин є США (понад 90 мільйонів доз). За ними йде Китай (52,5 мільйона) та Велика Британія (понад 23 мільйони).

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Автор: УНІАН