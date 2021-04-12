У Великій Британії понад 7 мільйонів осіб повністю вакцинували від COVID-19.
Читайте такожВ Україні за добу госпіталізували понад 4 тисячі людей з COVIDПро це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter.
"Вчора був рекордний день: 475 230 осіб отримали другі дози вакцини. Зараз понад 7 мільйонів повністю вакциновані", - написав Джонсон.
Він подякував всім, хто долучився до процесу, який "вже врятував тисячі життів".
Yesterday was a record-breaking day with 475,230 people receiving second doses. More than 7 million have now been fully vaccinated.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 11, 2021
Thanks to everyone involved in this extraordinary effort which has already saved thousands of lives.
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