У країні проживає понад 63 мільйони осіб / фото REUTERS

У Великій Британії понад 7 мільйонів осіб повністю вакцинували від COVID-19.

Читайте такожВ Україні за добу госпіталізували понад 4 тисячі людей з COVIDПро це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter.

"Вчора був рекордний день: 475 230 осіб отримали другі дози вакцини. Зараз понад 7 мільйонів повністю вакциновані", - написав Джонсон.

Він подякував всім, хто долучився до процесу, який "вже врятував тисячі життів".

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Автор: Людмила Жерновська