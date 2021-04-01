Повідомляється, що вакцинація добровільна.

У Вінниці 120 нацгвардійців зробили щеплення від коронавірусу.

Читайте такожВ Україні не вводитимуть комендантську годину, в планах - нові обмеження - ЗМІПро це йдеться у сюжеті ТСН.

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Перше щеплення проти коронавірусу в Україні з початку вакцинації отримали понад 248 тисяч осіб. Вакцинувати вже почали не тільки медиків, а й поліцію.

У Вінниці зараз прищеплювали 120 нацгвардійців, які найчастіше патрулюють вулиці.

Повідомляється, що вакцинація добровільна. Однак чимало бійців переживають, оскільки не знають, чи вистачить їм вакцини "Covishield" на друге щеплення.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

У МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн доз вакцини виробництва цієї ж компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax обсягом 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна підписала попередні угоди про поставки вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

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Автор: Людмила Жерновська