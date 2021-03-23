За словами Гебреісуса, багаті країни вакцинують молодих і здорових людей коштом "життів медиків, літніх людей та інших груп ризику в інших державах".

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус назвав нерівний розподіл вакцин від COVID-19 між багатими та бідними країнами "моральним провалом".

Читайте такожВ ЄС поки не готові ділитися вакцинами від COVID-19 з бідними країнамиПро це він заявив на брифінгу в Женеві, пише ТСН.

"Я ще в січні попереджав, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не вжити заходів для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, як мало було зроблено для його запобігання", - сказав глава ВООЗ.

За словами Гебреісуса, багаті країни вакцинують молодих і здорових людей коштом "життів медиків, літніх людей та інших груп ризику в інших державах".

"Розрив між кількістю вакцин, використаних в багатих країнах, і кількістю вакцин, отриманих за допомогою Covax, зростає з кожним днем", - відкресли він.

На його думку, така ситуація "веде до саморуйнування". Адже чим довше вірус поширюється, тим більша ймовірність появи нових штамів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин CoviShield ( AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцин американської компанії Novavax, Pfizer та ін.

До кінця березня-початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Також очікується поставка вакцини законтрактованої американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

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Автор: Людмила Жерновська