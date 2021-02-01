У ВООЗ попередили, що запобіжних заходів необхідно дотримуватися і після вакцинації, оскільки світовій спільноті ще невідомо, чи може щеплення захистити людину від зараження і передачі інфекції.

Керівник департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Кейт О'Брайен назвала недоліки вакцин від коронавірусу.

Її інтерв'ю доступне в Twitter організації, пише Багнет.

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О'Брайен попередила, що запобіжних заходів необхідно дотримуватися і після вакцинації, оскільки світовій спільноті ще невідомо, чи може щеплення захистити людину від зараження і передачі інфекції. Наразі доведено тільки те, що препарати захищають від хвороби. За її словами, мова йде про "дуже важливий" аспект розуміння дієвості вакцин.

Іншим слабким місцем вакцин вважається те, що немає свідчень того, як застосовувати вакцини для деяких вікових груп, зокрема для дітей. Ці категорії громадян залишатимуться в зоні ризику зараження і передачі інфекції іншим людям, зазначила представник ВООЗ.

Крім того, у світі недостатньо обсягу вакцини для захисту від коронавірусу всіх жителів, тому слід продовжувати носити маски, дотримуватися дистанції і мити руки. Багато країн все ще стикаються з дуже широким розповсюдженням коронавірусу, і тривалість дії запобіжних заходів залежить від того, що зможуть зробити країни для перемоги над інфекцією, зазначила О'Брайен.

If you already got your #COVID19 vaccine, are you wondering when the immunity kicks in and how long it lasts? Can you still catch COVID-19 and can you infect others? How long do you need to take precautions after vaccination?

Dr @Kate_L_OBrien answers in #ScienceIn5 ⬇️ pic.twitter.com/i1rRw3FAwr — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 31, 2021

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН