У ВООЗ виступили проти вимоги доказів вакцинації для поїздок / фото REUTERS

Комітет всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій рекомендував не вимагати докази вакцинації як умови для міжнародних поїздок.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на ВООЗ.

"Держави повинні визнати, що вимога доказу вакцинації посилює нерівність і сприяє нерівній свободі пересування", - заявили у ВООЗ.

Експерти ВООЗ також відзначили, що з одного боку - поки недостатньо даних про те, чи знижує вакцинація проти COVID-19 здатність людей передавати вірус. З іншого боку - нерівність у глобальному розподілі вакцин зберігається.

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Паспорти вакцинації: що відомо

  • Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.
  • Велика Британія планує почати "сертифікацію коронавірусного статусу" в намаганнях відновити масові заходи на кшталт концертів та спортивних подій.
  • 29 березня у МОЗ України заявили, що паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не підтримує запровадження обов’язкових паспортів вакцинації для подорожей.

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Автор: Олександр Топчій