Комітет всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій рекомендував не вимагати докази вакцинації як умови для міжнародних поїздок.
Про це повідомляє Liga.net із посиланням на ВООЗ.
"Держави повинні визнати, що вимога доказу вакцинації посилює нерівність і сприяє нерівній свободі пересування", - заявили у ВООЗ.
Експерти ВООЗ також відзначили, що з одного боку - поки недостатньо даних про те, чи знижує вакцинація проти COVID-19 здатність людей передавати вірус. З іншого боку - нерівність у глобальному розподілі вакцин зберігається.
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Паспорти вакцинації: що відомо
- Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.
- Велика Британія планує почати "сертифікацію коронавірусного статусу" в намаганнях відновити масові заходи на кшталт концертів та спортивних подій.
- 29 березня у МОЗ України заявили, що паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.
- Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не підтримує запровадження обов’язкових паспортів вакцинації для подорожей.
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