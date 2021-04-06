Раніше EMA рекомендувало вакцину Astrazeneca як безпечну і вказувало на відсутність доказів зв'язку між вакциною і виникненням тромбів.

Представник Європейського медичного агентства (EMA) заявив про зв'язок між вакциною Astrazeneca і виникненням тромбів у окремих вакцинованих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Il Messaggero.

"На мій погляд, зараз ми можемо це сказати, очевидний зв'язок з вакциною. Однак, що викликає таку реакцію, ми досі не знаємо. Ці церебральні тромбози з недостатністю тромбоцитів, мабуть, є основним фактором, що вимагає дослідження. У підсумку: в найближчі кілька годин ми скажемо, що зв'язок існує, але нам ще належить зрозуміти, як це відбувається", - сказав глава відділу вакцинації EMA Марко Кавалері.

За його словами, серед вакцинованих молодих людей більше випадків церебрального тромбозу з дефіцитом тромбоцитів, ніж очікували в ЕМА.

"Наш процес оцінки ще далекий від завершення. Річ у тім, що на цьому тижні ми почнемо давати деякі попередні визначення, але навряд чи у нас вийде вказати вікові обмеження, як це зробили різні країни. З тієї простої причини, що ми є регулюючим органом і повинні мати дуже точні дані про співвідношення ризику і користі", - сказав Кавалері.

Раніше EMA рекомендувало вакцину Astrazeneca як безпечну і вказувало на відсутність доказів зв'язку між вакциною і виникненням тромбів.

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"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, наскільки цей синдром викликаний вакциною", - додав Кавалері.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

Всередині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.

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Автор: Олександр Топчій