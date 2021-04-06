В EMA заявили про зв'язок між вакциною Astrazeneca і виникненням тромбів / фото REUTERS

Представник Європейського медичного агентства (EMA) заявив про зв'язок між вакциною Astrazeneca і виникненням тромбів у окремих вакцинованих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Il Messaggero.

"На мій погляд, зараз ми можемо це сказати, очевидний зв'язок з вакциною. Однак, що викликає таку реакцію, ми досі не знаємо. Ці церебральні тромбози з недостатністю тромбоцитів, мабуть, є основним фактором, що вимагає дослідження. У підсумку: в найближчі кілька годин ми скажемо, що зв'язок існує, але нам ще належить зрозуміти, як це відбувається", - сказав глава відділу вакцинації EMA Марко Кавалері.

За його словами, серед вакцинованих молодих людей більше випадків церебрального тромбозу з дефіцитом тромбоцитів, ніж очікували в ЕМА.

"Наш процес оцінки ще далекий від завершення. Річ у тім, що на цьому тижні ми почнемо давати деякі попередні визначення, але навряд чи у нас вийде вказати вікові обмеження, як це зробили різні країни. З тієї простої причини, що ми є регулюючим органом і повинні мати дуже точні дані про співвідношення ризику і користі", - сказав Кавалері.

Раніше EMA рекомендувало вакцину Astrazeneca як безпечну і вказувало на відсутність доказів зв'язку між вакциною і виникненням тромбів.

Читайте такожНідерланди призупинили вакцинацію молодих людей AstraZeneca

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, наскільки цей синдром викликаний вакциною", - додав Кавалері.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

  • Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
  • Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
  • У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
  • В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
  • Всередині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій