Високий представник ЄС Жозеп Боррель констатував, що у світі виникла так звана “дипломатія вакцин”.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається дискредитувати вакцини виробництва західних компаній для просування власних медичних препаратів.

Читайте такожСтепанов пояснив, чому багато медиків відмовляються вакцинуватися від коронавірусуПро це Боррель сказав на засіданні спеціального комітету Європейського парламенту щодо іноземного впливу на усі демократичні процеси у Євросоюзі.

Зокрема, як заявив високий представник ЄС, такі країни як Росія “поширюють та посилюють неправдиву або оманливу інформацію з наміром підірвати довіру, спаплюжити наші демократичні підвалини та послабити наші міжнародні альянси”.

Водночас Боррель заявив, що такі країни як Китай “спотворюють інформацію, придушують незалежні та критичні голоси”, а також “обмежують простір для вільних і відкритих дебатів”.

За його словами, такі інформаційні кампанії особливо завдають шкоди під час пандемії, оскільки через них життя багатьох людей наражається на небезпеку.

“Вакцини проти COVID-19 і так звана “дипломатія вакцин” нещодавно були у центрі уваги, коли деякі країни, особливо, знову ж таки, Росія, або намагаються дискредитувати західні вакцини і виробників вакцин, одночасно просуваючи власні вакцини або пропонуючи її за пільговими цінами у третіх країнах для здобуття геополітичних важелів”, - наголосив Боррель.

Зокрема, він навів приклад, що прокремлівські ЗМІ докладно повідомляли про імовірні побічні ефекти після щеплень вакциною виробництва Pfizer/BioNTech, і навіть про смертельні випадки після її застосування.

Що відомо про російську вакцину від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

За даними російської влади, вакцина «Супутник V» невдовзі буде зареєстрована у більш ніж 25 країнах.

На початку лютого 2021 року уряд України заборонив реєстрацію вакцин від COVID-19 виробництва Росії.

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Автор: Віталій Саєнко