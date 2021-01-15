В команді президента України Володимира Зеленського незадоволені переговорним процесом міністра охорони здоров'я Максима Степанова з приводу вакцин від коронавірусу. У цей процес активно включився Офіс президента.
Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на джерело.
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Співрозмовник видання повідомив, що компанії Pfizer і Moderna вісім місяців чекали будь-яких запитів від МОЗ.
"З AstraZeneka є інша проблема: їх представництво в Україні належить росіянам, це ускладнює переговори через політичну складову", - сказало джерело.
Зараз ОП підключився до процесу переговорів, усім українським послам доручили вести переговори.
"Також зараз є надія, що з нами поділиться ЄС, як це зробила Румунія, поділившись препаратами з Молдовою", - додало джерело.
Профільний заступник голови Офісу президента Юлія Соколовська підтвердила виданню, що питанням постачання вакцини в Україну займаються на різних рівнях, в тому числі і в ОП.
Такі розмови велися з президентами Франції, Литви та Португалії. До переговорного процесу також залучені віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина і українські посольства, додала Соколовська.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
- 30 грудня 2020 року в ОП повідомили, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1 млн 900 тис. доз за ціною 504 грн за дозу.
- Україна закуповуватиме вакцину від коронавірусу через британського посередника Crown Agents.
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