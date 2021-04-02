В Офісі президента заявили, що вакцинація населення від коронавірусу є питанням насамперед місцевої влади.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко запевняє, що темпи вакцинації в Україні будуть тільки пришвидшуватись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Щодо вакцинації ми дійсно пришвидшили темпи. Ще три тижні тому у нас було близько тисячі або двох тисяч вакцинацій на добу. Зараз - це близько 20 тисяч вакцинацій", - сказав він.

За словами Тимошенка, Україна очікує на поставки вакцин від коронавірусу.

"Були з цим деякі труднощі у зв’язку з різними міжнародними подіями, але ми очікуємо (на поставки - УНІАН) і знаємо графіки. Вакцинація не зупиняється, і ми будемо тільки пришвидшувати темпи", - наголосив представник ОП.

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Водночас він додав, що питання вакцинації населення від COVID-19 - "це завдання сьогодні насамперед місцевої влади".

Вакцинація в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також з МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 267 тис. 833 людини, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 393 тис. 078 людей.

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Автор: Костянтин Гончаров