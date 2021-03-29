Це 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз препарату Pfizer.

Постачання в Україну першої партії вакцин проти COVID-19 в рамках глобальної ініціативи COVAX очікується до 15 квітня.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Першу поставку в рамках COVAX – 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцин Pfizer - ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку ми маємо від ініціативи COVAX. Тобто перша поставка має бути саме в такому обсязі і в найближчі два-три тижні», - сказав міністр.

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«Згідно з тією інформацією, яку ми маємо від COVAX, то загалом в терміни до 1 червня ми повинні отримати 1,7 млн доз вакцин», - зауважив він.

Крім того, Степанов нагадав, що загалом Україна в рамках цієї ініціативи має отримати 8 млн доз препарату.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також з МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

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Автор: Костянтин Гончаров