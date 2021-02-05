Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

«Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок», – зазначив Зеленський.

Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

У період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: УНІАН