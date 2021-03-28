Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в Україні можуть очікувати на поставки всіх ефективних зареєстрованих вакцин.

Україна може укласти договори про постачання вакцин американського виробника.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання про те, чи вів він переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

При цьому міністр не надав деталей, посилаючись на конфіденційність угоди.

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"Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок певних вакцин. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі й через дипломатичні канали. З літа минулого року", - сказав Степанов.

Він додав, що під час переговорів минулого року постачальники вакцин пропонували надати препарати у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.

Разом з тим Степанов не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

"Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі", - додав він.

Вакцинація в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також з МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

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Автор: Вікторія Токарєва