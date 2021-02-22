Україна завершила переговори про збільшення постачання американської вакцини NovaVax і домовилася про 5 млн додаткових доз.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 млн доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - зазначив очільник МОЗ.
За словами Степанова, загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікується в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Її постачання заплановано з липня 2021 року.
Читайте такожНа старті. Що потрібно знати перед щепленням від COVID-19Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- У МОЗ стверджують, що Україна з дня на день має отримати першу партію вакцини AstraZeneca.
- Першими вакцину отримають сім областей країни.
- Одна мобільна бригада медичних працівників зможе вакцинувати 1 320 осіб на місяць.
- Вакцинацію від коронавірусу в Україні на першому і другому її етапах зможуть отримати не тільки медики, а й люди похилого віку.
- За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3 206 осіб, зафіксовано 53 летальних випадки, 1 353 пацієнти одужали. До лікарень потрапили 1 443 людини.
Новини України та світу на ранок 22 лютого
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram