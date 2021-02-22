Постачання заплановано з липня 2021 року.

Україна завершила переговори про збільшення постачання американської вакцини NovaVax і домовилася про 5 млн додаткових доз.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 млн доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - зазначив очільник МОЗ.

За словами Степанова, загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікується в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Її постачання заплановано з липня 2021 року.

Читайте також На старті. Що потрібно знати перед щепленням від COVID-19 Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Новини України та світу на ранок 22 лютого

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко