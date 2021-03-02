Також у першому кварталі 2021 року очікується прибуття в країну 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) в рамках першого етапу доставки вакцин від коронавірусу через ініціативу COVAX до кінця весни надасть Україні понад 1,7 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca/Oxford.

Читайте такожВ МОЗ розповіли, скільки будуть платити медикам у командах з вакцинаціїПро це йдеться у прес-релізі GAVI від 2 березня.

Зокрема, у тримісячний період, включно до травня, очікується, що в Україну завдяки глобальній ініціативі COVAX прибуде 1 млн 776 тис доз вакцини AstraZeneca(AZ)/Oxford.

Також у першому кварталі 2021 року очікується прибуття 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Вакцинація в Україні

Раніше у МОЗ заявляли, що протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield"). 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко