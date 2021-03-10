У МОЗ стверджують, що рішення ухвалили на основі вивчення реєстраційних посвідчень, наданих виробником, а також проведення аналізу "користь-ризик" та клінічних досліджень щодо ефективності застосування вакцини.

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало в Україні вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac – CoronaVac.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

"Учора Міністерством охорони здоров'я було прийнято рішення про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування під зобов'язання вакцини для профілактики COVID-19 виробництва компанії Sinovac, яка називається CoronaVac", – повідомив Іващенко.

Читайте такожВ Україні за добу різко зросла кількість смертей від COVID-19За його словами, це рішення ухвалено на основі вивчення реєстраційних посвідчень, наданих виробником, а також проведення аналізу "користь-ризик", клінічних досліджень щодо ефективності застосування вакцини.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

За минулу добу щеплення проти коронавірусу в Україні отримали 4 362 людини.

9 березня стало відомо, що українська фармацевтична компанія "Lekhim" – один з партнерів Sinovac – підписала угоду про постачання 5 млн доз вакцини, 1,9 млн доз – за схемою державних закупівель.

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Автор: Леся Лещенко