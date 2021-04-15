В Україні люди, які хочуть вакцинуватися, влаштовують полювання на залишкові дози.
Читайте такожУкраїнці висловилися про заборону російської вакцини в країніПро це розповіла інфекціоністка, медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавіна в ефірі «Сніданку з 1+1».
За її словами, суспільство розкололось на тих, хто не хоче вакцинуватись взагалі, тих, хто сумнівається, чи чекає іншої вакцини, і на групу людей, які готові вже вакцинуватись.
«Люди влаштовують полювання на залишкові дози. Вони телефонують своєму сімейному лікарю, кажуть що хочу. І навіть є люди, які їдуть до місць вакцинації і чекають цієї залишкової дози. Але таке відбувалось у всіх країнах, бо всі ж мали пріоритетні групи», - розповіла Булавіна.
Той факт, що вакцинація відбувається лише в медичних установах, несе за собою додаткові ризики, відзначила експерт.
«Моя мрія - хочу побачити як на стадіон «Олімпійський» заїдуть на машині з одного боку і їх там вакцинують. Я не розумію, чому ми хоча б не готуємось до цього. Адже у світі є таке, і зараз використовують і собори, і приміщення для голосування, і спортзали, щоб ми не забрали це все з медичних закладів. Є багато скарг, є фото з тісних приміщень, де це все відбувається. Сподіваюсь, що коли буде більше вакцин, таке влаштують», - зазначила вона.
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