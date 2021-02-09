Очікується, що Україна отримає найбільше вакцини виробництва AstraZeneca.

Українці під час масової вакцинації не зможуть обирати конкретний вид вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі каналу "Україна 24".

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"Швидше за все, ні, тому що в залежності від того, яка вакцина коли приходить в країну, формується перелік групи ризику, яка буде вакцинуватися на так званій платформі. Платформа - це використання одного вакцинного інструменту або однієї вакцини шляхом використання єдиного підходу, тобто або мобільна бригада, або стаціонарний пункт щеплення", - сказав він.

За словами Кузіна, Україна отримає найбільше вакцини AstraZeneca - від 2 до 3,7 млн доз. "Ті групи, які підпадуть під загрозу, будуть вакцинуватися тільки нею", - уточнив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого. Вже за тиждень.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тисяч доз вакцини.

Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). В першу чергу вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

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Автор: Юрій Годован