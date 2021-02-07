Сьогодні в департамент здоров'я Естонії прибула перша партія вакцини AstraZeneca від COVID-19, в якій міститься 7 200 доз.
Про це повідомляє ERR.
Читайте такожКитай схвалив вакцину проти коронавірусу, яку замовила УкраїнаУпродовж лютого в Естонію буде доставлено близько 40 500 доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу. На сьогодні в Естонії вакциновано 35 905 осіб, з яких 17 519 отримали обидві дози вакцини. Всього було зроблено 53 424 щеплення.
"Прибуття вакцини AstraZeneca від COVID-19 в Естонію дозволить запропонувати вакцинацію більшій кількості жителів країни. Завдяки першій поставці вакцини AstraZeneca ми можемо надати вакцину центрам сімейних лікарів і почати вакцинацію людей віком до 70 років, які працюють на передовій лінії в соціальній та освітній сферах, а також у сфері внутрішньої безпеки й зазнають підвищеного ризику зараження", - сказав міністр здоров'я і праці Танель Кійк.
У рамках договору про попередню закупівлю AstraZeneca, укладеного в рамках спільних закупівель Європейського Союзу, для Естонії передбачено 1 330 000 доз вакцини для вакцинації 665 000 осіб.
Згідно з останньою інформацією, впродовж лютого і першого тижня березня в Естонію має прибути загалом майже 75 000 доз вакцини AstraZeneca.
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