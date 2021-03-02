Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року / фото REUTERS

В Ізраїлі від COVID-19 повністю вакциновано понад 52% дорослого населення.

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За даними МОЗ, станом на 2 березня першу дозу вакцини Pfizer/BioNTech отримали 4772078 осіб, другу дозу – 3439919 осіб. 

Повністю вакциновано понад 37% ізраїльтян і понад 52% дорослого населення (старше 16 років).

Перше щеплення отримало близько 52% населення країни і понад 72% дорослого населення (старше 16 років).

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі: що відомо

  • Відзначається, що Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.
  • У країні значно зменшився ризик зараження COVID-19 серед людей, які отримали обидві дози вакцини Pfizer.
  • Ізраїль послабив карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію.
  • Крім того, уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію.

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Автор: УНІАН