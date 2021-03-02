В Ізраїлі від COVID-19 повністю вакцинували більш ніж половину дорослого населення

Станом на 2 березня першу дозу вакцини Pfizer/BioNTech отримали 4772078 осіб.

В Ізраїлі від COVID-19 повністю вакциновано понад 52% дорослого населення. Читайте такожУкраїна до кінця весни має отримати понад 1,7 мільйона доз вакцин AstraZenecaПро це пише Newsru.co.il. За даними МОЗ, станом на 2 березня першу дозу вакцини Pfizer/BioNTech отримали 4772078 осіб, другу дозу – 3439919 осіб. Повністю вакциновано понад 37% ізраїльтян і понад 52% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримало близько 52% населення країни і понад 72% дорослого населення (старше 16 років). Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі: що відомо Відзначається, що Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.

У країні значно зменшився ризик зараження COVID-19 серед людей, які отримали обидві дози вакцини Pfizer.

Ізраїль послабив карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію.

Крім того, уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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