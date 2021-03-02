Дві різні вакцини від коронавірусу - Pfizer та Sinovac - випадково зробили 58-річному музиканту із Сербії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, наприкінці січня чоловік отримав американсько-німецьке щеплення. І через місяць прийшов на другу дозу. Поки говорив із лікарем, медсестра швидко зробила укол. І сказала: "ця китайська вакцина - просто супер". Чоловік здивувався й обурився. А медики, зрозумівши помилку, не хотіли видавати сертифікат про вакцинацію.
Врешті решт чоловік отримав документ, але чотири години провів у лікарні, намагаючись з'ясувати, що йому робити. І зрештою пішов додому ні з чим.
Зараз, чоловік почувається не дуже й каже, що трохи наляканий. Кожного дня йому дзвонять із МОЗу, аби дізнатися про самопочуття.
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