За словами Арахамії, раніше листопада комерційних поставок вакцин не буде.

У найближчій перспективі в Україні не слід очікувати появи у вільному продажу вакцин від коронавірусу: такі поставки будуть не раніше листопада.

Такий прогноз зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

За словами нардепа, всі найбільші виробники вакцин завантажені на рік вперед.

"Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про будь-яке комерційне постачання до листопада цього року, то це фейк. Всі замовлення до листопада - державні замовлення", - заявив він.

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Арахамія також розповів, що ситуацією намагаються скористатися шахраї:

"Це багато в чому надута схема. Зовсім недавно приїжджали бізнесмени, просили: дайте нам дозвіл на британську AstraZeneca, яку ми завеземо і будемо продавати людям, які готові заплатити. Будь ласка, привозьте, за 48 годин отримаєте документи. Вони кажуть "дякую", їдуть, повертаються через тиждень, кажуть, що це була афера, немає ніякої AstraZeneca".

Арахамія додав, що багато бізнесменів "бігають по всьому світу" і шукають вакцини: "Умовно, якщо вакцина для закупівлі держави коштує 4-5 євро, то вони готові купувати за 20-30, щоб сюди її привезти і пропонувати з націнкою. Але їм ніхто не продає, держави самі потребують цих вакцинах".

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Автор: Юрій Годован