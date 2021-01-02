У Верховній Раді сумніваються в реєстрації російської вакцини "Супутник V" в Україні.

Харківська компанія "Біолік" нібито подала на реєстрацію в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, повідомляє прес-служба партії.

Читайте такожШмигаль пояснивши, чому Україна не купуватиме у РФ вакцину проти COVID-19Зазначено, що заяву компанія подала ще 30 грудня до Міністерства охорони здоров'я України та Державного експертного центру МОЗ.

"Розробник вакцини - Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї - дав дозвіл на трансферт технології і передачу українському підприємству клітинної лінії для її виробництва", - свідчить повідомлення.

"Таку передачу можна здійснити протягом двох тижнів, а організувати виробництво вакцини – в термін від 3 до 6 місяців", – зазначив Медведчук.

Харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" подало документи на реєстрацію в Україні російської вакцини» Супутник V" від коронавірусу. Про це йдеться в заяві компанії, адресованій Міністерству охорони здоров'я України, оприлюдненій в Telegram-каналі спільноти харківських журналістів "Віха".

Водночас прес-служба компанії поки не підтвердила цю інформацію.

Раніше на сайті компанії повідомлялося, що "Біолік" поки не освоїв виробництво російської вакцини Супутник V. При цьому компанія зазначила, що має технічні можливості для виробництва вакцини від коронавірусу.

Реєстрація вакцини "Супутник V" в Україні: реакція Верховної ради

У Верховній раді сумніваються в реєстрації російської вакцини" Супутник V " в Україні. Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що йому поки нічого невідомо про таку заявку.

Про це парламентарій розповів у коментарі РБК-Україна.

"Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ і країн з жорсткою регуляторною політикою США, країн ЄС, Швейцарії, Японії", - прокоментував Радуцький.

Російська вакцина від коронавірусу: що відомо

У Росії вакцину проти COVID-19 "Супутник V" зареєстрували в серпні 2020 року. Однак до цього часу вона не пройшла всі етапи клінічних випробувань. Отже, у світі вона не визнана як ефективна.

Щеплення препаратом в РФ почали з 5 грудня. Після початку вакцинації громадяни заявляли про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.

У Росії заявили про намір провести випробування "Супутника V" на дітях і вагітних жінках приблизно через 1,5 місяці.

При цьому науковці в світі стурбовані, що використання цієї вакцини проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію і поява нового коронавірусу.

РФ в січні 2021 року почне поставки своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.

За даними ЗМІ, російську вакцину вже поставили в Угорщину, Венесуелу, також планують поставляти в Індію, Грецію, Сербію, Саудівську Аравію, Філіппіни і ряд інших країн.

У грудні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна не буде закуповувати російську вакцину, тому що вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

Довідка УНІАН. Народний депутат від" Слуги народу "Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що фармацевтичну компанію "Біолік" пов'язують з Раїсою Богатирьовою – екс-міністром охорони здоров'я часів президентства Віктора Януковича.

Раніше росіяни заявляли, що фармацевтична компанія в Харкові нібито вже "налагодила випуск готової форми" для виробництва вакцини, проте в "Біолік" спростували цю інформацію.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Ганна Нагорна