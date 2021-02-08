На другому етапі можуть отримувати вакцину особи, які виконують критичні для держави функції.

Керівництво держави, в тому числі президент, прем’єр-міністр та міністри зможуть отримати щеплення від COVID-19 на другому етапі без зміни "дорожньої карти" з вакцинації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в рамках форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

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За його словами, "президент як верховний головнокомандувач буде вакцинуватися на другому етапі вакцинації".

Також на другому етапі можуть отримувати вакцину особи, які виконують критичні для держави функції.

"Тому і прем'єр-міністр, і міністри можуть спокійно вакцинуватися і без зміни "дорожньої карти", - додав головний санлікар.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський заявив, що буде вакцинуватися від COVID-19 разом з українськими військовими як верховний головнокомандувач на другому етапі.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров