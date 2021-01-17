У МОЗ розповіли, що не виступають за продовження січневого локдауну.

Платна вакцинація від коронавірусу може розпочатися в Україні не раніше другої половини поточного року.

Про це розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, пише Телеграм-канал "Коронавірус у регіонах".

Депутат також уточнила, скільки така процедура може коштувати.

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"Ми також запитували [міністра Степанова], чи будуть робитися щеплення на комерційній основі. Є молоді люди, які можуть собі дозволити заплатити 700 гривень за щеплення... Це, очевидно, вже буде фізично доступно в другому півріччі", - пояснила вона.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook за результатами цієї ж онлайн-зустрічі зі Степановим повідомив, що МОЗ не планує продовжувати локдаун після 25 січня.

За його словами, міністерство поки що не проводило аналіз ефективності більш жорстких карантинних обмежень, які почали діяти з 8 січня.

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"Міністр пообіцяв публічно відзвітувати про результати після 24 січня. На мій погляд, це важливо. Але наполягати на продовженні обмежень МОЗ не планує. З 25 січня країна повернеться до адаптивного карантину", - додав Радуцький.

Вакцина від коронавірусу для України: що відомо

У лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжких хворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу.

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Автори: Костянтин Гончаров, Юрій Годован