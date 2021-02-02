Степанов вважає, що таке рішення підвищить довіру до процесу вакцинації.

МОЗ може змінити план вакцинації від коронавірусу для того, щоб керівництво країни зробило щеплення.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".

Степанов зазначив, що сам також має намір робити щеплення. Готовий це зробити, за його словами, і президент Володимир Зеленський - щоб власним прикладом показати важливість вакцинації. За словами міністра, це допоможе збільшити відсоток людей, які готові вакцинуватися.

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"Треба внести зміни до плану вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - зазначив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

До вересня в Україні розраховують провести перші чотири етапи вакцинації населення від коронавірусу. На той час МОЗ планує отримати всі заплановані дози вакцин.

Крім того, минулого тижня МОЗ презентувало план вакцинації українців від коронавірусу. Першими щеплення отримають медики стаціонарів та учасники ООС.

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Автор: Юрій Годован