МОЗ може змінити план вакцинації від коронавірусу для того, щоб керівництво країни зробило щеплення.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".
Степанов зазначив, що сам також має намір робити щеплення. Готовий це зробити, за його словами, і президент Володимир Зеленський - щоб власним прикладом показати важливість вакцинації. За словами міністра, це допоможе збільшити відсоток людей, які готові вакцинуватися.
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"Треба внести зміни до плану вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - зазначив він.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- До вересня в Україні розраховують провести перші чотири етапи вакцинації населення від коронавірусу. На той час МОЗ планує отримати всі заплановані дози вакцин.
- Крім того, минулого тижня МОЗ презентувало план вакцинації українців від коронавірусу. Першими щеплення отримають медики стаціонарів та учасники ООС.
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