Ймовірно, вакцинація препаратом Coronavac почнеться вже з наступного тижня.

Ще одна вакцина від COVID-19 пройшла лабораторний контроль в Україні. Вакцина Coronavac китайського виробництва сьогодні отримала позитивні висновки від Державного експертного центру МОЗ з контролю імуно-біологічних препаратів.

Читайте такожЛяшко розповів, коли вакцина Pfizer буде в Україні і хто перший отримає щепленняЯк повідомляє ТСН, лабораторія відбирає зразки з різних серій і тестує їх на якість за міжнародними стандартами. Перевірка підтвердила всі заявлені виробником дані.

Вже сьогодні всі 215 тис. доз компанія "Лекхім", яка ввозила вакцину, передала державному підприємству "Медичні закупівлі". Швидше за все, вакцинація Coronavac почнеться вже наступного тижня.

Як розподілять Coronavaс:

люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;

люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;

олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх 2021 року;

поліцейський.

Всього Україна повинна отримати майже 2 млн доз цієї вакцини.

Вакцина Coronavac: що відомо

Активно Coronavac використовувався в Туреччині. Країна закупила 50 млн доз. А щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський Патріарх Варфоломій.

Дослідження показали, що вона дозволяє уникнути складних форм COVID-19 і має досить високу ефективність.

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Автор: Ірина Погоріла