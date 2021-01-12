За даними соціологів, більше половини українців готові за рахунок держави вакцинуватися від коронавірусу.

Всі громадяни України, які бажають зробити щеплення від коронавірусу, матимуть доступ до вакцини і зможуть зробити це коштом держави.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі 24 каналу.

Міністр уточнив, що будуть передбачені етапи вакцинації для різних груп населення.

"Ми плануємо закінчити вакцинацію до початку наступного року - в першому кварталі 2022 року", - пояснив він.

При цьому Степанов додав, що це залежить від кількості вакцин, які будуть поставлені в Україну.

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"Повірте, зволікати ніхто не буде. Соціологічне дослідження показує, що 50-55% українців готові вакцинуватися",- сказав міністр.

За словами міністра, плану вакцинації після березня 2022 року немає. Він закликав дізнаватися інформацію саме з документів Міністерства охорони здоров'я, оскільки вони є офіційними.

Говорячи про комерційний ринок, глава МОЗ пояснив, що як тільки з'явиться можливість офіційно завозити вакцину на територію України, то у відомстві цьому сприятимуть.

"МОЗ не втручається в діяльність цього ринку. Виключно як регулятор доступу вакцин на ринок України: щоб вони були зареєстрованими, безпечними для використання", – додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

У березні очікується поставка в Україну першої партіїз 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, тому що одній людині треба вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

22 грудня 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб).

24 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде представлена на прекваліфікацію у ВООЗ в лютому 2021 року.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

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Автор: Юрій Годован