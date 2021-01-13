Навесні кількість вакцин в Україні буде збільшуватися, прогнозує міністр.

Україна має отримати першу партію вакцини від коронавірусу в лютому, а не в березні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

"Неодноразово говорив і наполягав, що ми бачимо по тих домовленостях, які у нас є, що в нас перша партія вакцин прибуде в лютому цього року. Звідки інформація, що це буде в березні – я це прокоментувати не можу. Ми розраховуємо, що воно прийде в лютому, а в березні, квітні кількість вакцин збільшуватиметься", - сказав міністр.

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Степанов нагадав, що затверджений МОЗ план вакцинації передбачає п'ять етапів, реалізовувати його будуть до кінця 2021 року й на початку 2022-го.

Вакцина від коронавірусу для України: деталі

У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

22 грудня 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

24 грудня Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тис.доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу.

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Автор: УНІАН