Голову МОЗ планують запросити на Годину запитань до уряду.

Народні депутати України пропонують запросити на Годину запитань до уряду в парламенті міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

"Я прошу і вимагаю негайного звіту міністра охорони здоров'я Максима Степанова на Годині запитань до уряду. Він має чітко пояснити людям, якої якості вакцину він привіз, скільки вона коштує, чи закуповувалася вона напряму або через посередників", - сказала заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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Також, додала вона, Степанов має доповісти, яка доведена ефективність цієї вакцини у відсотках.

Своєю чергою, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко також висловився за необхідність заслухати на Годині уряду Степанова щодо "актуального стану епідемії та вакцинації".

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Автор: Тетяна Поляковська