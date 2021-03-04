За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області.

В Україні за добу 2 680 осіб щеплено проти COVID-19.

Читайте такожУ МОЗ розвінчали фейки про вакцинацію від COVID-19Про це йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, зазначається, що з початку кампанії щеплено 9 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 9 568 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 60 щеплень;

Волинська область - 90 щеплень;

Дніпропетровська область - 350 щеплень;

Донецька область - 220 щеплень;

Житомирська область — 50 щеплень;

Закарпатська область - 30 щеплень;

Запорізька область - 50 щеплень;

Івано-Франківська область - 54 щеплень;

Київська область — 310 щеплень;

Кіровоградська область - 80 щеплень;

Луганська область - 80 щеплень;

Львівська область - 60 щеплень;

м. Київ - 90 щеплень;

Миколаївська область - 120 щеплень;

Одеська область - 100 щеплень;

Полтавська область - 70 щеплень;

Рівненська область - 200 щеплень;

Сумська область -40 щеплень;

Тернопільська область - 228 щеплень;

Харківська область - 60 щеплень;

Херсонська область - 50 щеплень;

Хмельницька область - 88 щеплень;

Черкаська область — 60 щеплень;

Чернівецька область - 40 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (840 щеплень).

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Автор: Ірина Погоріла