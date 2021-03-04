В Україні за добу 2 680 осіб щеплено проти COVID-19.
Читайте такожУ МОЗ розвінчали фейки про вакцинацію від COVID-19Про це йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, зазначається, що з початку кампанії щеплено 9 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 9 568 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область — 60 щеплень;
Волинська область - 90 щеплень;
Дніпропетровська область - 350 щеплень;
Донецька область - 220 щеплень;
Житомирська область — 50 щеплень;
Закарпатська область - 30 щеплень;
Запорізька область - 50 щеплень;
Івано-Франківська область - 54 щеплень;
Київська область — 310 щеплень;
Кіровоградська область - 80 щеплень;
Луганська область - 80 щеплень;
Львівська область - 60 щеплень;
м. Київ - 90 щеплень;
Миколаївська область - 120 щеплень;
Одеська область - 100 щеплень;
Полтавська область - 70 щеплень;
Рівненська область - 200 щеплень;
Сумська область -40 щеплень;
Тернопільська область - 228 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 88 щеплень;
Черкаська область — 60 щеплень;
Чернівецька область - 40 щеплень;
Чернігівська область — 100 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (840 щеплень).
Новини по темі
- МОЗ планує до кінця року охопити 80% населення України щепленнями від COVID-19
- У МОЗ запевняють, що медична система України готова до третьої хвилі епідемії коронавірусу
- Україна може вакцинувати від коронавірусу близько 5-7 мільйонів людей на місяць - МОЗ
- "Стою живий і здоровий": Зеленський закликав пришвидшити темпи вакцинації українців від COVID-19
Головні новини України та світу на ранок 4 березня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram