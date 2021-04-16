Вакцина Comirnaty дозволена для використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

В Україну надійшли перші 117 тисяч доз вакцини американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Читайте такожУ Pfizer допустили потребу вакцинуватися від COVID-19 щорокуЯк передає кореспондент УНІАН, о 10:14 літак з вантажем вакцин приземлився в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) з Варшави (Польща).

Вакцина, що прибула в Україну, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією озорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

Вакцинація в Україні: що відомо

31 березня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що першу партію вакцини Pfizer у 117 тис. доз використають для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу цих установ.

До кінця червня в рамках ініціативи COVAX до України має надійти ще 947 тис. 700 доз вакцини виробництва Pfizer.

6 квітня Міністерство охорони здоров'я уклало рамковий договір з компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Вони будуть поставлені протягом 2021 року.

*** COVAX - це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити ними країни з низьким та середнім доходом. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Автор: Віталій Саєнко