Механізм з пожертвування вакцин безпосередньо іншим країнам може запуститися тоді, коли ситуація покращиться в самому ЄС.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зараз не бачить можливості для Євросоюзу безпосередньо жертвувати вакцини від коронавірусу бідним країнам.

Читайте такожВ Україні від коронавірусу вакцинувалися 108 тисяч осібПро це вона сказала в інтерв'ю німецькій Funke Media Gruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

"Зараз є надзвичайний тиск в країнах-членах, щоб вони самі отримали вакцини", - сказала вона.

Також Урсула фон дер Ляєн нагадала про фінансову підтримку з боку ЄС міжнародної ініціативи COVAX, яка надає доступ до вакцин для бідних країн.

"ЄС інвестував в цю ініціативу 2,2 мільярда євро. COVAX вже доставив 30 млн доз вакцин в 52 країни", - зазначила вона.

За її словами, механізм з пожертвування вакцин безпосередньо іншим країнам запуститься тоді, коли ситуація з вакцинами покращиться в самому ЄС.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин CoviShield ( AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцин американської компанії Novavax, Pfizer та ін.

До кінця березня-початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Також очікується поставка вакцини законтрактованої американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

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Автор: Людмила Жерновська