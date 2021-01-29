Однак постачання цієї вакцини в ЄС має дозволити Єврокомісія.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати умовний дозвіл на продаж вакцини від COVID-19 виробника AstraZeneca для запобігання коронавірусної хвороби у людей у віці від 18 років.

Читайте такожAstraZeneca відстає від графіку виробництва вакцини від коронавірусу на два місяціПро схвалення вакцини повідомили на сайті EMA.

"EMA рекомендує надати умовний дозвіл на продаж вакцини від COVID-19 AstraZeneca для запобігання коронавірусної хвороби у людей у віці від 18 років", - заявили в агентстві.

Це третя вакцина від COVID-19, яка була рекомендована EMA. "Комітет з лікарських засобів для людини EMA детально оцінив дані про якість, безпеку та ефективність вакцини та рекомендує консенсусом офіційно умовний дозвіл на продаж, який видається Європейською комісією", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Леся Лещенко