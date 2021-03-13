Це сталося після того, як Австрія поскаржилася на нерівномірність розподілу вакцини.

Лідери Австрії, Чехії, Болгарії, Словенії та Латвії написали керівництву Євросоюзу лист із закликом обговорити розподіл вакцини від COVID-19 всередині блоку.

Читайте такожВООЗ схвалила екстренне застосування однодозної вакцини від коронавірусуЦе сталося після того, як Австрія поскаржилася на нерівномірність розподілу вакцини. Зокрема, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що дози вакцин не розподіляються рівномірно між державами-членами, незважаючи на домовленість.

Він розкритикував окремі угоди, що укладаються між керівною Радою ЄС з вакцинації та фармацевтичними компаніями. За словами Курца, Мальта до кінця червня отримає втричі більше доз вакцини по відношенню до свого населення, ніж Болгарія.

Австрійський канцлер повідомив, що він і його четверо колег закликали до обговорення питання про «європейське рішення». Лист був адресований президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн і голові Європейської Ради Шарлю Мішелю.

"В останні дні ... ми це виявили ... поставки доз вакцин фармацевтичними компаніями в окремі держави-члени ЄС здійснюються не на рівній основі по відношенню до чисельності населення", - йдеться в листі, передає Reuters.

Офіційний представник ЄС повідомив, що Мішель отримав лист, і саміт лідерів вже запланований на 25 і 26 березня. "Координація по COVID-19 знову буде розглянута 27 членами під час цієї зустрічі», - сказав чиновник, не уточнивши, чи включає це розподіл вакцин. В офісі Шарля Мішеля відмовилися від коментарів.

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Автор: Ірина Погоріла