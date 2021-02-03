Вчені виявили, що препарат лишається ефективним на 76% впродовж трьох місяців лише після однієї дози.

Вакцина, розроблена Оксфордським університетом спільно з компанією AstraZeneca, може допомогти "суттєво" скоротити поширення коронавірусу. Такого висновку дійшли оксфордські вчені.

Вплив вакцин від COVID-19 на те, як коронавірус передається від людини до людини, лишається великим питанням, від якого буде залежати майбутнє пандемії, - пише BBC. Результати нового дослідження ще формально не були опубліковані. Але в них йдеться про те, що вакцина AstraZeneca зберігала високу ефективність весь час, поки люди чекали на другу дозу. Впродовж трьох місяців після першого уколу показник сягав 76%.

Читайте такожКого можна не вакцинувати від COVID-19: названо категорії населенняВплив на передачу вірусу критично важливий. Якщо вакцина лише захищає людей від тяжкого захворювання на COVID-19, але при цьому вони все одно можуть підхопити й розносити коронавірус, тоді для захисту потрібно зробити щеплення абсолютно всім. Але якщо вакцина також запобігає поширенню вірусу, тоді її вплив на хід пандемії буде значно більшим. Оскільки вакцинована людина непрямо буде захищати й інших.

В ході дослідження Оксфордського університету у добровольців брали мазки для тестів на коронавірус кожного тижня. Так вчені хотіли перевірити присутність вірусу в їхніх тілах. Якщо вірусу не виявляли, тоді учасники дослідження не могли нікого заразити.

Результати показали, що кількість позитивних результатів тестів скоротилася на половину, щойно люди отримували дві дози Оксфордської вакцини.

"Дані говорять про те, що вакцина може серйозно вплинути на передачу, скоротивши кількість інфікованих людей серед населення", - йдеться в звіті вчених.

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Переклад: Лесь Димань