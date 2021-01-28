Попередні результати досліджень вказують на те, що для боротьби з новими штамами вірусу не буде потрібна розробка нової вакцини.

Вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer і німецької BioNTech ефективна проти штамів, виявлених у Великобританії і ПАР.

Читайте такожAstraZeneca відстає від графіку виробництва вакцини від коронавірусу на два місяціУ заяві двох компаній говориться, що попередні результати досліджень вказують на те, що для боротьби з новими штамами вірусу не буде потрібна розробка нової вакцини. Компанії з'ясували це за допомогою дослідження, в якому порівняли антитіла 20 осіб, які отримали дві дози вакцини Pfizer / BioNTech під час клінічних випробувань, з лабораторно сконструйованими наборами мутацій, присутніми в штамах з Великобританії і Південної Африки.

Штам коронавірусу, виявлений у Великобританії, передається швидше, ніж раніше відомі. А штам з ПАР поширюється ще інтенсивніше, ніж британський, передає kommersant.

Вакцинація від коронавірусу

В кінці 2020 року і початку 2021-го в багатьох країнах почалася масова вакцинація населення. Деякі держави планують ввести паспорти вакцинації. Вони дозволять людям вільніше подорожувати, відвідувати громадські місця і масові заходи.

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Автор: УНІАН