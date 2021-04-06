В Оксфордському університеті чекають рішення регулятора / Ілюстрація REUTERS
У Великобританії призупинили випробування британо-шведської вакцини AstraZeneca на дітях.
Читайте такожРегулятор ЄС визнав зв'язок між вакциною AstraZeneca і виникненням тромбівПро це повідомляє Sky News.
Зараз регулятор досліджує можливий зв'язок між щепленням і випадками тромбозу у дорослих.
Представник Оксфордського університету розповів, що під час досліджень проблем не виникло.
Але вони очікують додаткову інформацію від агентства з регулювання лікарських засобів (MHRA).
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID - 19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
- У березні європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.
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