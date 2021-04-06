В Оксфордському університеті чекають рішення регулятора / Ілюстрація REUTERS

У Великобританії призупинили випробування британо-шведської вакцини AstraZeneca на дітях.

Читайте такожРегулятор ЄС визнав зв'язок між вакциною AstraZeneca і виникненням тромбівПро це повідомляє Sky News.

Зараз регулятор досліджує можливий зв'язок між щепленням і випадками тромбозу у дорослих.

Представник Оксфордського університету розповів, що під час досліджень проблем не виникло.

Але вони очікують додаткову інформацію від агентства з регулювання лікарських засобів (MHRA).

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

  • Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
  • Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
  • У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID - 19 не пов'язані з вакцинацією.
  • В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
  • У березні європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.

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Автор: Людмила Жерновська