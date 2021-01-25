У Білому домі зазначили, що отримання вакцини в США «є важким процесом».

Глава апарату Білого дому Рон Клейн назвав процес вакцинації від коронавірусу в США хаотичним і обмеженим.

Читайте такожУ ЄС розповіли про плани ділитись надлишками вакцини проти коронавірусу з бідними країнамиЗа його словами, американцям важко отримати необхідну кількість доз препарату.

Раніше проблеми з поставками вакцин від компаній Pfizer і BioNThec, а також Astrazeneca почалися в Європі.

"Коли ми (команда президента Джозефа Байдена.- ред.) прибули в Білий дім, плану поширення вакцини в суспільстві (у адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа.- ред.), особливо за межами будинків престарілих і лікарень, насправді не було», - заявив Клейн в ефірі телеканалу NBC. Він додав, що отримання вакцини в США «є важким процесом», передає kommersant.

Раніше італійський комісар з надзвичайної ситуації з COVID-19 Доменіко Аркурі заявив, що компанія Pfizer повідомила про скорочення в Італії поставок вакцини на 29% з 18 січня. З проблемою зіткнулися й інші європейські країни, в тому числі Німеччина.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН