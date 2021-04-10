Вакцина від коронавірусу - ВООЗ обурена "шокуючим дисбалансом" у розподілі препаратів / фото REUTERS
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив про «шокуючий дисбаланс» у розподілі вакцин від коронавірусу у світі.
Про це пише Reuters.
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Він зауважив, що багато країн відчувають дефіцит цього препарату, оскільки не можуть щепити навіть медиків.
Понад 700 мільйонів ін’єкцій вакциною від COVID-19 було проведено у світі, з них 87% – у країнах з високим доходом чи доходом вище середнього. Водночас на бідні країни припадає лише 0,2%.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID - 19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
- У березні європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.
- У квітні EMA підтвердило появу рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca.
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