Понад 700 мільйонів ін’єкцій вакциною від COVID-19 було проведено у світі.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив про «шокуючий дисбаланс» у розподілі вакцин від коронавірусу у світі.

Про це пише Reuters.

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Він зауважив, що багато країн відчувають дефіцит цього препарату, оскільки не можуть щепити навіть медиків.

Понад 700 мільйонів ін’єкцій вакциною від COVID-19 було проведено у світі, з них 87% – у країнах з високим доходом чи доходом вище середнього. Водночас на бідні країни припадає лише 0,2%.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

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Автор: Яна Ставська