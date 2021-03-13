Всесвітня організація охорони здоров’я не схвалює обмеження експорту вакцин від коронавірусу.
Про це пише Xinhua.
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«ВООЗ завжди дуже стурбована заборонами на експорт препаратів, які можуть зупинити гостру фазу поширення пандемії. Таким чином, ВООЗ не рекомендує використовувати такі заходи», – пояснила заступниця гендиректора організації з питань доступу до медицини та товарів для здоров’я Маріанжела Сімао.
Що передувало
Президент Європейської Ради Шарль Мішель у п’ятницю поінформував, що «Сполучене Королівство і Сполучені Штати ввели пряму заборону на експорт вакцин або компонентів вакцин, виготовлених на їхній території». Невдовзі обидві країни спростували звинувачення.
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