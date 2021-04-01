У ВООЗ допустили, що обидві вакцини можуть бути схвалені для використання в екстрених ситуаціях до кінця квітня.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала ефективність вакцини від коронавірусу виробництва китайських фармацевтичних компаній Sinopharm і Sinovac.

Читайте такожВ Угорщині дозволили застосування китайської вакцини SinopharmУ ВООЗ заявили, що ці вакцини відповідають вимогам організації, передає "Німецька хвиля".

За попередніми даними клінічних досліджень, проведених в різних країнах, ефективність вакцини Sinopharm становить приблизно 79,34 %, а ефективність Sinovac коливається від 50,65 до 83,5 %. Такого висновку в ВООЗ дійшли, вивчивши документи, надані виробниками препаратів минулого тижня.

Глава експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото допустив, що обидві вакцини можуть бути схвалені для використання в екстрених ситуаціях до кінця квітня.

Вакцина повинна показувати ефективність не менше 50% (бажано близько 70%) і бути безпечною для людей, і китайські препарати відповідають цим вимогам, підсумували у ВООЗ.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла