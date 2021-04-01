Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала ефективність вакцини від коронавірусу виробництва китайських фармацевтичних компаній Sinopharm і Sinovac.
Читайте такожВ Угорщині дозволили застосування китайської вакцини SinopharmУ ВООЗ заявили, що ці вакцини відповідають вимогам організації, передає "Німецька хвиля".
За попередніми даними клінічних досліджень, проведених в різних країнах, ефективність вакцини Sinopharm становить приблизно 79,34 %, а ефективність Sinovac коливається від 50,65 до 83,5 %. Такого висновку в ВООЗ дійшли, вивчивши документи, надані виробниками препаратів минулого тижня.
Глава експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото допустив, що обидві вакцини можуть бути схвалені для використання в екстрених ситуаціях до кінця квітня.
Вакцина повинна показувати ефективність не менше 50% (бажано близько 70%) і бути безпечною для людей, і китайські препарати відповідають цим вимогам, підсумували у ВООЗ.
Вас також можуть зацікавити новини
- Експерт пояснив, як визначається ефективність вакцини від коронавірусу
- Ляшко спрогнозував, коли почнеться вакцинація китайським препаратом CoronaVac
- "Не відмовляйтеся від вакцинації": Ляшко звернувся до українців
- У Балтіморі зіпсували близько 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram