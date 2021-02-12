Глобальне дослідження щодо ставлення до коронавірусної кризи проведено наприкінці 2020 року у 47 країнах світу.

В Україні ставлення до вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 виявилося більш негативним, ніж в ряді інших країн світу.

Читайте такожЕксперт спрогнозував другу хвилю COVID-19 в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто на прес-конференції в Києві.

За його словами, в світі 55% респондентів, які взяли участь в опитуванні щодо ставлення до коронавірусної кризи, вважають, що вакцинація допоможе боротьбі з коронавірусом, тоді як в Україні таких – 43%.

На запитання: “Я думаю, що уряд добре справляється з коронавірусом” ствердну відповідь дали в світі 54% опитаних (з них 17% абсолютно підтримують цю тезу, 37% – просто підтримують), тоді як в Україні таких лише 21%.

Також Паніотто зазначив, що Україна увійшла в п’ятірку країн, які незадоволені діями уряду – таку відповідь дали 77% опитаних. У цій п’ятірці, зокрема, також Боснія і Герцеговина, США, Іспанія.

Найбільш задоволені діями уряду у В’єтнамі – 100% респондентів, але Паніотто зазначив, що є сумніви щодо щирості відповідей.

Також він сказав, що Україна перебуває “на досить непоганому місці, краще тільки в Німеччині” щодо показника захворюваності на COVID-19 на 1 млн людей. За його словами, набагато гірша ситуація в США, Іспанії, Великій Британії, Франції та Італії. Водночас населення України вважає, що ситуація насправді є гіршою.

Соціолог повідомив, що в травні 2020 року 51% опитаних українців вважали, що влада успішно протидіє коронавірусу і тільки 41% вважали, що не успішно, а зараз уже 77% назвали дії влади не успішними.

Паніотто вважає, що причиною таких негативних оцінок є збіг незадоволення населення ситуацією з коронавірусом і розчарування у владі загалом.

За даними дослідження, в світі 75% опитаних погоджуються з тим, що обмеження подорожей між країнами є прийнятним для боротьби з поширенням коронавірусу. Водночас в Україні таке твердження підтримують лише 58% опитаних.

За словами Паніотто, Україні увійшла до п’ятірки країн, які найбільш не задоволені обмеженням подорожей між країнами і вважають, що це неприйнятно.

Також дослідження показало, що 42% респондентів в світі і 51% – в Україні вважають, що загроза від коронавірусу перебільшена.

Водночас пожертвувати деякими своїми правами людини, якщо це допоможе запобігти поширенню вірусу, в світі готові 70% опитаних, в Україні – 68%.

Паніотто зауважив, що дуже дивною є статистика по Росії, де більшість населення заявили, що не готові жертвувати своїми правами.

На запитання, якби нова вакцина від коронавірусу стала загальнодоступною і вважалася безпечною та ефективною, в світі 67% відповіли, що вони готові нею вакцинуватися, не готові – лише 26%. В Україні проти вакцинації виступають 30%.

Водночас Паніотто зазначає, що в Україні ця цифра може бути і 40%, якщо формулювання не міститиме застережень про ефективність і безпечність вакцини.

Відповідаючи на запитання, скільки людей готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо вакцина стане загальнодоступною і буде визнана безпечною, то в світі, як і в Україні, 53% відповіли, що населення їх країн погодиться вакцинуватися.

Паніотто додав, що пандемія коронавірусу несуттєво змінить ставлення до вакцинації взагалі. Зокрема, в світі вона змінить це ставлення на 50%, в Україні – на 22%.

***Глобальне дослідження щодо ставлення до коронавірусної кризи провела Міжнародна асоціація Геллап наприкінці 2020 року. Всього було опитано 44 тис. 796 осіб у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіду з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, по телефону або через Інтернет. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.

В Україні опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС. Телефоном опитано 1000 респондентів. Похибка складає близько 3%.

Вакцинація від коронавірусу: що відбуватиметься в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Автор: Надя Пришляк