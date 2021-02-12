В Україні ставлення до вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 виявилося більш негативним, ніж в ряді інших країн світу.
Читайте такожЕксперт спрогнозував другу хвилю COVID-19 в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто на прес-конференції в Києві.
За його словами, в світі 55% респондентів, які взяли участь в опитуванні щодо ставлення до коронавірусної кризи, вважають, що вакцинація допоможе боротьбі з коронавірусом, тоді як в Україні таких – 43%.
На запитання: “Я думаю, що уряд добре справляється з коронавірусом” ствердну відповідь дали в світі 54% опитаних (з них 17% абсолютно підтримують цю тезу, 37% – просто підтримують), тоді як в Україні таких лише 21%.
Також Паніотто зазначив, що Україна увійшла в п’ятірку країн, які незадоволені діями уряду – таку відповідь дали 77% опитаних. У цій п’ятірці, зокрема, також Боснія і Герцеговина, США, Іспанія.
Найбільш задоволені діями уряду у В’єтнамі – 100% респондентів, але Паніотто зазначив, що є сумніви щодо щирості відповідей.
Також він сказав, що Україна перебуває “на досить непоганому місці, краще тільки в Німеччині” щодо показника захворюваності на COVID-19 на 1 млн людей. За його словами, набагато гірша ситуація в США, Іспанії, Великій Британії, Франції та Італії. Водночас населення України вважає, що ситуація насправді є гіршою.
Соціолог повідомив, що в травні 2020 року 51% опитаних українців вважали, що влада успішно протидіє коронавірусу і тільки 41% вважали, що не успішно, а зараз уже 77% назвали дії влади не успішними.
Паніотто вважає, що причиною таких негативних оцінок є збіг незадоволення населення ситуацією з коронавірусом і розчарування у владі загалом.
За даними дослідження, в світі 75% опитаних погоджуються з тим, що обмеження подорожей між країнами є прийнятним для боротьби з поширенням коронавірусу. Водночас в Україні таке твердження підтримують лише 58% опитаних.
За словами Паніотто, Україні увійшла до п’ятірки країн, які найбільш не задоволені обмеженням подорожей між країнами і вважають, що це неприйнятно.
Також дослідження показало, що 42% респондентів в світі і 51% – в Україні вважають, що загроза від коронавірусу перебільшена.
Водночас пожертвувати деякими своїми правами людини, якщо це допоможе запобігти поширенню вірусу, в світі готові 70% опитаних, в Україні – 68%.
Паніотто зауважив, що дуже дивною є статистика по Росії, де більшість населення заявили, що не готові жертвувати своїми правами.
На запитання, якби нова вакцина від коронавірусу стала загальнодоступною і вважалася безпечною та ефективною, в світі 67% відповіли, що вони готові нею вакцинуватися, не готові – лише 26%. В Україні проти вакцинації виступають 30%.
Водночас Паніотто зазначає, що в Україні ця цифра може бути і 40%, якщо формулювання не міститиме застережень про ефективність і безпечність вакцини.
Відповідаючи на запитання, скільки людей готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо вакцина стане загальнодоступною і буде визнана безпечною, то в світі, як і в Україні, 53% відповіли, що населення їх країн погодиться вакцинуватися.
Паніотто додав, що пандемія коронавірусу несуттєво змінить ставлення до вакцинації взагалі. Зокрема, в світі вона змінить це ставлення на 50%, в Україні – на 22%.
***Глобальне дослідження щодо ставлення до коронавірусної кризи провела Міжнародна асоціація Геллап наприкінці 2020 року. Всього було опитано 44 тис. 796 осіб у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіду з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, по телефону або через Інтернет. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.
В Україні опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС. Телефоном опитано 1000 респондентів. Похибка складає близько 3%.
Вакцинація від коронавірусу: що відбуватиметься в Україні
- Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- 10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.
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