В ЄС вивчають можливості забезпечити Україні своєчасний доступ до вакцин від коронавірусу.

Європейська комісія готова допомогти Україні боротися з дезінформацією з боку Російської Федерації стосовно вакцинації від коронавірусної інфекції.

Читайте такожМОЗ пропонує нову модель карантину: коли введуть і яким він будеЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент Європейської комісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей та фінансових послуг" Валдіс Домбровскіс під час дебатів у Європараменті, присвячених Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

"Ми вивчаємо варіанти, щоби допомогти України отримати своєчасний доступ до вакцин", - наголосив Домбровскіс.

Він нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX у лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцин виробнитцва Pfizer/BionTech, і впродовж першої половини цього року від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

"Ми розраховуємо побачити, що вакцинація в Україні розпочнеться впродовж цього місяця, однак ми стурбовані впливом російської дезінформації про процес вакцинації в Україні і готові допомогти боротися з цією дезінформацією і скептицизмом щодо вакцин", - наголосив Домбровскіс.

Окремо він нагадав, що ЄС допомагає Україні протидіяти COVID-19, виділивши понад 190 мільйонів євро.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, також США допомагатимуть Україні протидіяти російській дезінформації проти вакцинування від коронавірусної хвороби.

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін 8 лютого заявила, що проросійські політики в Україні підживлюють хибну інформацію проти вакцинування.

«Ми будемо співпрацювати для того, аби протидіяти дезінформації. Україна наразі постає перед відповідними фабрикаціями і, на жаль, політики, які підтримують російські сили, починають поширювати недовіру до вакцинації, що підриває загалом спроможність сфери охорони здоров'я», - сказала Квін.

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Автор: Віталій Саєнко