Країни Західних Балкан та програми "Східного партнерства", в яку входить Україна, не підпадатимуть під експортну заборону.

Європейський Союз запровадив експортний контроль за вакцинами від коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зокрема, сьогодні ЄК ввела у дію вимогу, що експортування вакцин від COVID-19 за межі Євросоюзу обумовлюється необхідністю видачі дозволу країнами-членами ЄС. Цей захід пов'язаний із зусиллям для забезпечення своєчасного доступу громадян країн-членів ЄС до вакцин і через відсутність прозорості в експорті вакцин.

При цьому, у список країн, які будуть за певних умов звільнені від вимог експорту, потрапила і Україна серед інших понад 90 країн.

Країни Західних Балкан та програми "Східного партнерства", в яку входить Україна, не підпадатимуть під експортну заборону, повідомляє УП.

"ЄС виключив із цієї схеми постачання вакцини для гуманітарної допомоги або для країн, що перебувають в програмі COVAX, а також наших сусідніх країн", - зазначили в Єврокомісії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Захист здоров'я наших громадян залишається нашим першочерговим пріоритетом і ми повинні запровадити у дію необхідні заходи із забезпечення досягнення цією мети. Ця відкритість і механізм надання дозволу є тимчасовими, і ми, неодмінно, продовжимо підтверджувати наші зобов'язання щодо країн з низьким і середнім рівнем доходу".

Своєю чергою, віце-президент Єврокомісії за напрямом «Економіка, яка працює для людей та фінансових послуг» Валдіс Домбровскіс заявив, що зазначений механізм надання дозволу на експорт вакцин передбачає широку низку винятків для дотримання Євросоюзом зобов’язань з надання гуманітарної допомоги і захисту для постачання вакцин для сусідніх з ЄС країн, і тих країн, котрі потребують допомоги в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Контроль експорту вакцин: як і скільки він працюватиме

В ЄС заявляють, що експортний контроль не є блокуванням експорту вакцин. Механізм контролю стосуватиметься експорту вакцин в рамках спеціальної завчасної угоди про закупівлю вакцин.

Експорт регулюватиметься двома вимогами: спочатку необхідно буде подавати завчасне сповіщення про намір придбати вакцину, а потім очікувати на дозвіл продажу вакцини до того моменту, як вакцини будуть відправлені за межі ЄС.

Цей контроль експорту діятиме з 30 січня до 31 березня 2021 року.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Віталій Саєнко