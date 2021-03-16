Графік постачання вакцин від виробників до країн Європейського Союзу був зірваний, тому дати перепродажу вакцин Україні змінилися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що постачання в Україну вакцин від COVID-19 з ряду країн-членів Європейського Союзу відтерміновуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції у Києві з міністром закордонних справ Республіки Словенія Анже Логаром.

"У нас ще з минулого року були переговори та домовленості з деякими країнами Європейського Союзу про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік постачання вакцини до самих цих європейських країн Європейського Союзу був по суті зірваний, відповідно, посунулися і ті дати, коли ці країни можуть поділитися з нами надлишками вакцини", - заявив Кулеба.

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При цьому глава МЗС нагадав, що це лише одне з потенційних джерел постачання вакцин в Україну.

"Ми фокусуємося на контрактах з безпосередніми виробниками вакцини. І що стосується лібералізації ринку вакцин, то, безумовно, ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до безпечних, якісних вакцин, незалежно від того, яка компанія їх виробила", - сказав Кулеба.

При цьому міністр підкреслив, що єдиний виняток становить вакцина Sputnik V, яку виробляє Російська Федерація. "Оскільки Росія перетворила її на гібридну зброю та інструмент політичного впливу", - наголосив Кулеба.

Раніше стало відомо, що Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca від COVID-19.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Від початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні було утилізовано 199 доз вакцини AstraZeneca (CoviShield) з 500 тисяч, які завезли в країну.

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Автор: Віталій Саєнко