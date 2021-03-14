​​​​​​​Загадка "Супутника V"

Ще кілька місяців тому російська вакцина "Супутник V" у науковців з усього світу викликала відверте роздратування. Як так: виводити на ринок медикамент без належних випробувань? Та раптом виявилося, "Супутник" таки прослизнув до Європи, навіть без належної сертифікації. Тепер російська вакцина з підозрілою якістю стала цілком якісною новою зброєю Путіна.

Недавно російська вакцина «Супутник V» викликала у науковців з усього світу роздратування, адже була виведена Росією на ринок медикаментів без належних випробувань. Однак Кремль зробив усе, щоб вже зараз будь-якими методами просунути свою розробку до Європи. І, як стало відомо ТСН.Тижню, росіянам це вдалося. Нехай не як ліки, а як інформаційна зброя.

«Кажуть, «Супутник V» - це добре. Але Путін не хоче використовувати її як ліки для російського народу, він пропонує її світові, як іще одну гібридну зброю для втілення принципу «розділяй і владарюй»», - заявляє прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

Офіційно Євросоюз перемови про поставки російської вакцини не веде. Там діють стандартно - перевіряють її ефективність. Та це не зупиняє Кремль від нестандартних підкилимних кроків. Зробити щеплення «Супутником» громадянам уже пропонують у Сан-Марино, Угорщині, Словаччині, Молдові, кількох Балканських країнах та у Латинській Америці. Як стало відомо ТСН.Тижню, переговори про її постачання з Москвою ведуть чехи та австрійці.

«Ми ведемо перемови з постачальниками з Росії. Це не секрет. Ми впевнені, що все, що допомагає на цьому етапі – це добре, й це не питання геополітики», - заявив нещодавно канцлер Австрії Себастьян Курц.

Та зусилля Кремля доводять інше. У Словаччині угода про постачання двох мільйонів доз російської вакцини спричинила урядову кризу. Рішення про купівлю «Супутника» прем’єр ухвалив майже таємно – ні президент, ані партнери по коаліції про це нічого не знали.

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«Це був правильний крок - придбати російську вакцину, якій можна довіряти. Й ми дозволимо вакцинуватися нею кожному, хто захоче. У наступні два місяці ми отримаємо мільйон вакцин, а в травні та червні - ще мільйон», - заявив прем’єр Словаччини Ігор Матович.

Натомість міністр закордонних справ країни Іван Корчок відверто назвав «Супутник» інструментом у російській гібридній війні. Зрештою, поки посади позбувся міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі. «У цій ситуації було б марно наводити аргументи й це було б неправильно. Тому вирішив піти у відставку», - пояснив він.

Та одна справа - домовитися з конкретним урядом, інша – змусити європейців таки вакцинуватися «Супутником». Кремль пішов звичним для себе шляхом – віддав наказ військам інформаційних операцій.

За офіційними даними США та ОБСЄ, просуваючи власну вакцину, Москва дискредитує західні. Щонайменше на чотирьох інтернет-ресурсах різними мовами росіяни запустили дезінформацію про смертельну небезпеку Пфайзера, Модерни та Астразенеки. Натомість, звісно ж, пропонують начебто супер-ефективного «Супутника». Подібну стратегію Кремль тестує на усіх континентах.

Всесвітній організації охорони здоров’я доводиться спростовувати штучно створені фейки про те, що західні вакцини начебто призводять до смертельних випадків, наприклад, від тромбозу. І що з того, що жодної реальної (а не прочитаної в інтернеті) смерті людини, яка була б пов’язана з вакциною, немає.

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У гібридній війні з вакцинами Москву важко буде спинити, допоки їй активно підігрують деякі уряди, як то в Італії. Як стало відомо ТСН.Тижню, фармацевтичний завод у Ломбардії зголосився виготовити 10 мільйонів доз «Супутника». Й навіть пустив до себе російських пропагандистів, тим самим запустивши нову маніпуляційну машину. От тільки зізнаються: куди постачати російський продукт, ще не знають.

«Росія намагається пролізти у вікно Європейського союзу після того, як її вигнали звідси через двері. Той контракт, який підписали росіяни на виготовлення «Супутника» на території Італії, запустять не раніше липня місяця, а може й пізніше. Тобто у момент, коли будь-який дефіцит із західними вакцинами вже буде вирішено. Таким чином, в цьому випадку йдеться тільки про пропаганду, про політичні маневри, а не про антивірусну співпрацю», - розповіла ТСН.Тижню журналістка, експертка з італійсько-російських відносин Анна Зафесова.

На такі кроки Кремль йде навіть попри те, що в самій Росії вакцинувалося менше ніж п’ять відсотків населення. Тобто своїх не вакцинують, а майже силоміць нав’язують іншим країнам.

«Мушу сказати, що ми досі дивуємося, чому Росія пропонує, теоретично, мільйони доз у той час, коли в самої - недостатній прогрес у вакцинації свого населення. Це питання, на яке, думаю, вони мають відповісти», - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Втім, відповідати Москва не збирається. Так само як не збирається надавати всі дані щодо своєї вакцини. Утім, добре грає на колосальній нестачі вакцини у світі й страхах політиків утратити рейтинг через економічні локдауни. Але, попри це, навіть затятий друг Кремля - угорський прем’єр Віктор Орбан, який першим серед європейців ввіз у свою країну російський «Супутник», - сам вакцинуватися ним не ризикнув, обрав китайську «Сінофарм», яку, до речі, в Євросоюзі офіційно ще теж не схвалили.

Мар’яна Зінковська

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