За словами президента, поки що Україна не отримала суттєвої підтримки щодо постачання вакцин від COVID-19 від Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає наприкінці березня на постачання вакцини від COVID-19 від китайського виробника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою прес-конференції в Києві.

«Ми боремося за збільшення постачання кількості вакцин. Є декілька контрактів. Чекаємо наприкінці березня на постачання вакцини нашого китайського партнера. Також чекаємо на підписання контракту з постачальником Pfizer, остаточні терміни отримаємо найближчим часом», - заявив він.

Водночас, за словами президента, поки що Україна не отримала суттєвої підтримки щодо постачання вакцин від COVID-19 від Євросоюзу. «Розуміємо, що це складна ситуація в усьому світі. Претензій у нас ніяких немає, тому добуваємо все, що можемо, для того, щоб вакцинувалося українське населення», - додав він.

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Глава держави зауважив, що українські медики роблять щеплення від COVID-19 професійно та дуже обережно, тому летальних випадків в Україні немає.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

17 березня Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала продовжити щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca.

Станом на 18 березня з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 81 тис. 755 осіб, з них отримали 1 дозу – 81 тис. 754 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

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Автор: Костянтин Гончаров